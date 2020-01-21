الداودي يعتمر بعد نجاح حفله في السعودية- صورة

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حرص الفنان عبد الله الداودي على القيام بعمرة في بيت الله الحرام، بعدما كان في السعودية من أجل إحياء حفله في مهرجان موسم الرياض، أخيرا.
وظهر الداودي أمام الكعبة، رافعا كفيه إلى لله تعالى، ليوثق زيارته في صورة تذكارية.
وأحيى عندليب الأغنية الشعبية، عبد الله الداودي، حفلا عرف حضورا جماهيريا كبيرا، وقدم خلاله أشهر أغانيه المعروفة، مع تقديم أخرى شهيرة في الوطن العربي، مستجيبا لطلب مختلف الجنسيات الحاضرة بين صفوف جمهور عريض، وليس المغاربة فقط.
وشارك الداودي في موسم الرياض في حفل بعنوان “الليلة المغربية”، شارك فيه كل من حاتم عمور، وزينة الداودية، وزهير بهاوي.
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