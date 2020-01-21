تمكنت عناصر فرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة بتطوان، أمس الاثنين، من إيقاف ثلاثة أشخاص ينشطون في مجال ترويج المخدرات القوية، وحجزت في حوزتهم 470 قرصا من الاكستازي.
وكشف مصدر أمني لـ”اليوم 24″ أن العملية تمت بناء على معلومات دقيقة، توصلت بها المصالح الأمنية، إذ سارعت إلى وضع كمين محكم، بعد تتبع، ومراقبة للمشتبه فيهم.
ومكنت العملية من إيقاف ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، كانوا على متن سيارة من نوع “رونو كونگو” بمرآب أحد الأسواق الكبرى بالمدينة، وبحوزتهم الكمية المذكورة من أقراص الاكستازي، وثلاث هواتف محمولة، ومبلغ مالي.
وأضاف المصدر ذاته أن الموقوفين، والمحجوزات، وكذلك السيارة أحيلت على المصلحة الولائية للشرطة القضائية من أجل تعميق البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمن تطوان يوقف ثلاثة أشخاص يروجون المخدرات.. حجز 470 قرصا من “الاكستازي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.