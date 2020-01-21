أمن تطوان يوقف ثلاثة أشخاص يروجون المخدرات.. حجز 470 قرصا من “الاكستازي”

تمكنت عناصر فرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة بتطوان، أمس الاثنين، من إيقاف ثلاثة أشخاص ينشطون في مجال ترويج المخدرات القوية، وحجزت في حوزتهم 470 قرصا من الاكستازي.

وكشف مصدر أمني لـ”اليوم 24″ أن العملية تمت بناء على معلومات دقيقة، توصلت بها المصالح الأمنية، إذ سارعت إلى وضع كمين محكم، بعد تتبع، ومراقبة للمشتبه فيهم.

ومكنت العملية من إيقاف ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، كانوا على متن سيارة من نوع “رونو كونگو” بمرآب أحد الأسواق الكبرى بالمدينة، وبحوزتهم الكمية المذكورة من أقراص الاكستازي، وثلاث هواتف محمولة، ومبلغ مالي.

وأضاف المصدر ذاته أن الموقوفين، والمحجوزات، وكذلك السيارة أحيلت على المصلحة الولائية للشرطة القضائية من أجل تعميق البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.