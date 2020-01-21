أنتر ميلان يقدم عرضا رسميا لتوتنهام لضم نجم خط الوسط

قدم نادي إنتر ميلان الإيطالي ، عرضا رسميا لتوتنهام الانجليزي، من أجل ضم لاعبه الدنماركي كريستيان اركسن، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك من أجل تعزيز خط الوسط.

ونقلت شبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، اليوم الثلاثاء ، تصريح بييرو أوسيليو، المدير الرياضي لإنتر، قال فيها إن: “إريكسن لاعب مهم، نحن ننتظر الرد بعد تقديم عرض رسمي”.

وأكد المتحدث ذاته بأن ناديه الإيطالي مصر بشكل كبير على التعاقد معه، هذا الشهر، ويوظف جميع الوياپثئل لتحقيق ذلك، خاصة في ظل المنافسة القوية لعدد من الأندية التي ترغب هي الأهرى في ضمه.وينتهي عقد إريكسن مع توتنهام بنهاية الموسم الجاري، حيث رفض كل محاولات السبيرز للتجديد، سعيًا لخوض تجربة جديدة خارج إنجلترا.