الناصرة: الهيئة التدريسية في "ابن خلدون" تناشد بعدم إغلاق المدرسة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدر طاقم الهيئة التدريسية في المدرسة الإعدادية "ابن خلدون" بمدينة الناصرة، بيانا حول نية وزارة التربية والتعليم إغلاق المدرسة بسبب تراجع عدد الطلاب فيها، وذلك ردا على التقرير الذي نشره "عرب 48" مؤخرا.

وجاء في بيان الهيئة التدريسية: "نحن أعضاء الهيئة التدريسية نرفض رفضا تاما ما ورد في الصحافة حول النية لإغلاق مدرستنا - إعدادية ابن خلدون - ونرى بهذا سابقة خطيرة في حق أبنائنا ومجتمعنا".

وأضاف البيان: "لسنا بحاجة إلى التذكير مرارا وتكرارا أننا توجهنا إلى رئيس البلدية لضبط 'نظام التسجيل' في المدارس حتى تحصل كل مدرسة على نصيبها العادل من توزيع طلبة الصفوف السادسة في بدء المرحلة الإعدادية أُسوةً بباقي المدارس. من الجدير بالذكر أننا تلقينا وعودا من رئيس البلدية ونائبه باتخاذ الإجراءات والقرارات الرسمية النافذة المفعول والمُلزِمة لجميع المدارس، وفي كل توجه كنا نُقابَل من البلدية بهذه المقولة (قررنا حصر مناطق التسجيل)، ولكن ما أن تبدأ السنة الدراسية وإذ تتخلف الوعود عن التنفيذ وتزداد الحال من سيئ إلى أسوأ بانخفاض عدد الطلاب، ولا نجد منهم إلا ذريعة أن أولياء الأمور لا يرغبون في تسجيل أبنائهم في هذه المدرسة، على الرغم من أن هذه المدرسة بمعلميها في هذا الوقت الراهن هم الذين كانوا فيها فيما مضى، فمرت عليهم أجيال عديدة تتبوأ الآن مناصب رفيعة وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن المعلم ليس هو الجهة التي تلقى عليها مسؤولية سوء الحال التي بلغته مدرستنا".

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وتابع البيان: "على ضوء ما سبق فإننا نرفض رفضا قاطعا ما جاء في الموقع الإخباري بأن المستوى التعليمي متدن فهذه حجج واهية ولا تمتُ إلى الواقع بصلة، وعارية عن الصحة، وكذلك ندعو من يدعي بأن المستوى متدن أن يطلع على نتائج طلابنا مقارنة بمدارس أخرى فالمدرسة تجمع خيرة المربين الذين لهم باع طويل في عملية التربية والتعليم وما زالت بصماتهم مطبوعة في طلابهم على مر السنين. كما نرى انه من العار أن يتم إغلاق أي مدرسة في البلاد، ونحن ساهمنا سابقا وسنساهم من أجل مدرستنا وطلابنا".

وختم البيان بالقول إنه "في الختام نطلب ونتوجه ونمد أيدينا لأي إنسان ولأصحاب الضمائر الحية، ويريد مصلحة الناصرة أن يضع يده بيدنا من أجل إنقاذ مدرستنا الحبيبة وإبقائها منارة للتربية والتعليم وليس إغلاقها لأهداف أخرى لا نعرفها".

وكان "عرب 48" قد نشر، مطلع الأسبوع الجاري، تقريرا عن احتمال إغلاق المدرسة وهي واحدة من أعرق مدارس الناصرة، بسبب تراجع عدد الطلاب فيها، إذ بقي من أصل 27 صفا تعليميا 7 صفوف فقط.