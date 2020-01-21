المتابعة: إبعاد الشيخ صبري جزء من مخططات تهويد القدس والأقصى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتبرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، "إقدام سلطات الاحتلال في القدس المحتلة على استدعاء سماحة الشيخ عكرمة صبري للتحقيق في أحد مراكز الاحتلال، ومنعه بعد ذلك من دخول المسجد الأقصى المبارك، هو خطوة تعسفية استبدادية، وتجاوز للخطوط الحمراء، في الوقت الذي يتواصل فيه عدوان الاحتلال يوميا، على حرمة وقدسية المسجد الأقصى المبارك، من خلال الدس بعصابات المستوطنين، لتدنيس باحات المسجد يوميا".

وشددت المتابعة على أن "هذا القرار هو جزء من سياسة تفريغ المسجد الأقصى المبارك، من أجل تمرير مخطط تهويدي على المسجد الأقصى وباب الرحمة بشكل خاص. إن لجنة المتابعة، الإطار الجامع، لجماهيرنا العربية، تقف مع سماحة الشيخ عكرمة صبري وتؤكد له: لست وحدك وسنكون معك في مواجهة إجراءات الاحتلال".

وأكدت أن "هذه الإجراءات تندرج ضمن سياسة الاحتلال ضد هوية القدس وأهلها وبيوتها، وآخرها قرار بلدية الاحتلال إغلاق مدرسة عبد الله بن الحسين العريقة وتحويلها إلى مدرسة مهنية خلافا لحاجات المدينة ولرأي الأهالي. وبناء على زيارة قام بها وفد من النواب العرب والمحامين إلى الشيخ عكرمة، فقد قررت ترتيب جلسة مشتركة مستعجلة في القدس مع المرجعيات الدينية والوطنية، في الأيام القليلة المقبلة، من أجل صد هذه الهجمة السلطوية على القدس ورموزها".

وجددت المتابعة إلى "شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك والرباط فيه، لنقف أمام المخططات التهويدية التي تسعى إلى تغيير الوضع القائم التاريخي فيه".