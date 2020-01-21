صحيفة: جهود حكومة دبي لا تتوقف في تطوير الأداء الحكومي

الثلاثاء 21 يناير 2020

قالت صحيفة خليجية، "يظل الإنسان وحياته وسعادته واستقراره هو الهدف الرئيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتأتي توجيهات القيادة الرشيدة في الدولة، مؤكدة هذا التوجه، ومكرسة إياه منهج عمل للحكومة ولأجهزة الدولة جميعها.



وأضافت صحيفة" البيان"الصادرة اليوم الثلاثاء أن اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لمنظومة المخصصات المالية لموظفي حكومة دبي يجسد حرص القيادة على تمتعهم بمستويات رفيعة من السعادة والاستقرار.

Advertisements

وأشارت إلى أن سموه أكد حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، على تعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين وجميع العاملين في حكومة دبي. وقال: "بتوجيهات سموه اعتمدنا اليوم منظومة المخصصات المالية للعاملين في حكومة دبي، ونواصل العمل على توفير كل الإمكانات، بما يضمن تطوير الأداء الحكومي في شتى المجالات".

وأوضحت أن جهود حكومة دبي لا تتوقف في تطوير الأداء الحكومي، وتوفير المحفزات المشجّعة على الإبداع والتميز وإيجاد بيئة العمل الداعمة، واستقطاب أفضل الطاقات والكفاءات، وتمكين موظفيها من تقديم أفضل ما لديهم.. لافتة إلى أن المنظومة الجديدة تعمل على ضمان حصول موظفي حكومة دبي على فرص عادلة، تحقق لهم التقدم وفقاً لتدرجهم الوظيفي، ومواكبة التحولات المتسارعة للعصر من خلال بنية تشريعية وإدارية مرنة تضمن توفير كل المقومات الضرورية للإبداع، وإطلاق الطاقات.

وذكرت في ختام افتتاحيتها أن المنظومة تأتي لضمان المتطلبات الحالية والمستقبلية لرفع تنافسية الفرق الحكومية، من خلال جدول تنافسي للرواتب والمزايا لحكومة دبي، والعمل على التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة.