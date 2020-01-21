شكرا لقرائتكم خبر عن الحديدة.. الجبلية تتعرض لقصف حوثي بمختلف أنواع الأسلحة والان مع التفاصيل

الثلاثاء 21 يناير 2020 واصلت مليشيات الحوثي سلسلة خروقاتها للهدنة الأممية واستهدفت مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة غرب اليمن بمختلف أنواع الأسلحة.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية عن قيام المليشيات بإستهداف مواقع القوات المشتركة في الجبلية بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 في أوقات متفرقة. Advertisements وأضافت المصادر ، أن المليشيات عاودت استهداف المواقع بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وبسلاح الدوشكا عيار 12.7 بشكل متواصل. ويتواصل تصعيد المليشيات على مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة في ظل صمت وتجاهل الأمم المتحدة تجاه تلك الخروقات والإنتهاكات.

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