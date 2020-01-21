الثلاثاء 21 يناير 2020

أكد المرصد السوري مقتل 28 من المرتزقة السوريين في اشتباكات جنوبي العاصمة الليبية.



وقال المرصد، اليوم الثلاثاء، 21/كانون الثاني/2020، إن تركيا مستمرة في عملية نقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا.

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وتشهد العاصمة الليبية، منذ أشهر، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا حكومة الوفاق.

ويوم أمس الأول استضافت العاصمة الألمانية برلين مؤتمرا لبحث الأزمة الليبية