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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 28 من المرتزقة السوريين في اشتباكات جنوبي العاصمة الليبية والان مع التفاصيل
الثلاثاء 21 يناير 2020
أكد المرصد السوري مقتل 28 من المرتزقة السوريين في اشتباكات جنوبي العاصمة الليبية.
وقال المرصد، اليوم الثلاثاء، 21/كانون الثاني/2020، إن تركيا مستمرة في عملية نقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا.
وتشهد العاصمة الليبية، منذ أشهر، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا حكومة الوفاق.
ويوم أمس الأول استضافت العاصمة الألمانية برلين مؤتمرا لبحث الأزمة الليبية
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