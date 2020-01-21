البيضاء.. مقتل عدد من مسلحي المليشيا خلال مواجهات مع الجيش في 3 مديريات

الثلاثاء 21 يناير 2020

قتل عدد من عناصر مليشيات الحوثي الإنقلابية، في وقت متأخر من مساء الاثنين، بنيران قوات الجيش الوطني في جبهات قانية وناطع وفضحه بمحافظة البيضاء وسط اليمن.



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وأكد مصدر عسكري في المركز الإعلامي للقوات المسلحة، مصرع عدد من عناصر المليشيا بينهم القيادي المدعو “حبيب صالح محرم القحطاني”، وجرح آخرين أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش الوطني بالقرب من منطقة الوهبية التابعة لمديرية السوادية شمال البيضاء.

كما سقط قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي على يد الجيش الوطني في جبهات مديرية ناطع وفي منطقة فضحة بمديرية الملاجم خلال اشتباكات اندلعت فجر امس الاثنين