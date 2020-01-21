منظمة الطيران المدني الإيرانية تؤكد إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخين

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:54 مساءً, 21 يناير 2020 م المناطق-الرياض أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية اليوم أن صاروخين أطلقا باتّجاه الطائرة الأوكرانية التي أُسقطت في وقت سابق هذا الشهر وفق تقرير صدر عن التحقيقات الأولية ونشر على موقع الهيئة.

وافادت المنظمة أن “المحققين اكتشفوا أن صاروخين من طراز “تور-إم1” روسيي الصنع أطلقا باتّجاه الطائرة”، وقالت المنظمة أن التحقيق لا يزال جاريًا لتقييم تأثيرهما.

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