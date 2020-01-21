شكرا لقرائتكم خبر عن اخماد حريق في أنبوب نفط جنوب العراق والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت فرق الدفاع المدني العراقية من اخماد حريق اندلع في أنبوب ناقل للنفط الخام بين محافظتي ذي قار وواسط بجنوب العراق اليوم. وافاد مصدر في مديرية الدفاع المدني للصحفيين بان الحريق الذي حدث ضمن قضاء الشطرة التابع لمحافظة ذي قار, نجم عن نضوح في الأنبوب, ولم يسفر عن اية اصابات بشرية.

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