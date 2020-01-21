بالوثيقة.. إحالة رئيس ديوان الرقابة المالية إلى التقاعد

تنشر الخليج 365 وثيقة تتضمن أمراً إدارياً يقضي بإحالة رئيس ديوان الرقابة المالية صلاح نوري خلف إلى التقاعد لبلوغه السن القانوني، وتكليف رافل ياسين خضير بمهام إدارة الديوان وتسيير أعماله.

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