عمليات بغداد تعلن العثور على منصة إطلاق الصواريخ باتجاه السفارة الأميركية

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، العثور على المنصة التي أطلقت منها صواريخ كاتيوشا باتجاه السفارة الأميركية أمس.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بعد تعرض السفارة الأميركية في بغداد إلى صواريخ كاتيوشا استنفرت قيادة عمليات بغداد جهدها الاستخباري والأمني".
وأضاف البيان، أنه "تم العثور على منصات إطلاق الصواريخ في منطقة الزعفرانية مع منصة جديدة أخرى بكامل صواريخها، وتجري عملية تحرٍ للوصول إلى الجهات التي ارتكبت هذا العمل الإرهابي".
وكان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي استنكر، اليوم الثلاثاء، استهداف السفارة الامريكية بالصواريخ امس، معتبراً ذلك "جريمة تتعرض لها بعثة دبلوماسية على أرض العراق، فيما وجه عمليات بغداد بفتح تحقيق فوري وملاحقة مطلقي الصواريخ.
وأضاف البيان، أنه "تم العثور على منصات إطلاق الصواريخ في منطقة الزعفرانية مع منصة جديدة أخرى بكامل صواريخها، وتجري عملية تحرٍ للوصول إلى الجهات التي ارتكبت هذا العمل الإرهابي".
وكان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي استنكر، اليوم الثلاثاء، استهداف السفارة الامريكية بالصواريخ امس، معتبراً ذلك "جريمة تتعرض لها بعثة دبلوماسية على أرض العراق، فيما وجه عمليات بغداد بفتح تحقيق فوري وملاحقة مطلقي الصواريخ.
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