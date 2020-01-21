مستشار رئاسة الجمهورية: الحديث عن مباحثات مع علاوي من قصص الف ليلة وليلة

وقال امير الكناني، في حديث لـ الخليج 365، "ننفي وجود اي مباحثات او اجتماع مع محمد توفيق علاوي كمرشح لرئاسة الوزراء".

واضاف الكناني، أن "هذا الكلام غير صحيح وعار عن الصحة ويدخل ضمن قصة الف ليلة وليلة"، موضحا أن "محمد علاوي كان زميلا لنا في الدورة البرلمانية الثانية قبل استيزاره ولم نلتق به منذ سنوات".



وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، اخبارا تفيد بوصول علاوي الى بغداد ودخوله في لامباحثات مع رئيس الجمهورية لترشيحه الى رئاسة الوزراء.