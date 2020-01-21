الاعرجي: لا وجود للكتلة الأكبر ولا يوجد ترشيح رسمي لرئيس الحكومة

ابدى نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، اليوم الثلاثاء، استغرابه من انتظار تكليف رئيس الجمهورية لمرشح رئاسة الحكومة المقبلة "رغم عدم وجود لأي مرشح رسمي او كتلة الاكثر عددا".
وقال الاعرجي في تغريدة له على " تويتر " ، إن "الغريب والعجيب أن الجميع ينتظر تكليف رئيس الجمهورية لمرشحٍ جديد لرئاسة الوزراء رغم أن ليس ثمة ترشيحٍ رسميٍّ من الكتلة الأكثر عدداً والتي هي الأخرى لا وجود لها!".
وأفاد مصدر نيابي في وقت سابق لـ الخليج 365، ان بأن رئيس الجمهورية برهم صالح عقد اجتماعا مع عدد من النواب، لمناقشة حسم مرشح منصب رئيس مجلس الوزراء.
وكشف رئيس كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي، امس الاثنين، ان رئيس الجمهورية برهم صالح سيكلف قريبا المرشح لمنصب رئيس الوزراء، مبينا ان المرشح تم الاتفاق على صفاته مع الجماهير المنتفضة.
وأفاد مصدر نيابي في وقت سابق لـ الخليج 365، ان بأن رئيس الجمهورية برهم صالح عقد اجتماعا مع عدد من النواب، لمناقشة حسم مرشح منصب رئيس مجلس الوزراء.
وكشف رئيس كتلة بيارق الخير النائب محمد الخالدي، امس الاثنين، ان رئيس الجمهورية برهم صالح سيكلف قريبا المرشح لمنصب رئيس الوزراء، مبينا ان المرشح تم الاتفاق على صفاته مع الجماهير المنتفضة.
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