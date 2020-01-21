رياضة 2020-01-21 | 12:31 208 مشاهدة أعلن اتحاد الكرة، الثلاثاء، عن عقد اجتماع لعمومية الاتحاد يوم السبت المقبل في بغداد. وقال أمين سر الاتحاد وكالة طارق أحمد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الاتحاد أكمل كافة الأمور الإدارية واللوجستية الخاصة بانعقاد المؤتمر"، داعياً أعضاء الهيئة العامة إلى "جلب كتب رسمية تخولهم حضور المؤتمر حيث يعد هذا الشرط إلزامياً للحضور".



وأضاف أحمد، أن "الاتحاد سبق وأن أرسل التقريرين المالي والإداري لأعضاء الهيئة العامة حيث ورد عدد من الملاحظات بشأنهما سيتم الإجابة عنها في مؤتمر السبت المقبل".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يحدد موعد اجتماع عموميته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.