مكتب عبد المهدي: حركة تنقل المسافرين من والى مطار بغداد تجري بانسيابية عالية

اكد مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، ان حركة تنقل المسافرين من والى مطار بغداد تجري بانسيابية عالية. وقال سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد حميد البياتي في حديث لـ الخليج 365، ان "رحلات المغادرة والوصول في مطار بغداد الدولي تتم حسب توقيتاتها بدون تأخير". واضاف ان "حركة تنقل المسافرين من والى المطار تجري بأنسيابية عالية".



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