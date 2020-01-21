البواردي يبحث علاقات التعاون مع سفير إيطاليا لدى الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع في مقر الوزارة بأبوظبي العلاقات الثنائية مع نيكولا لينير السفير الإيطالي لدى الإمارات. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا. وتناول اللقاء العلاقات في المجالات الدفاعية والعسكرية، وسبل تطويرها وتعزيزها بما يحقق المصالح المتبادلة. كما وتناول الجانبان أيضا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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