ترامب يصف المحاكمة في إطار عزله بأنها "مشينة" و"زائفة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحاكمة في إطار عزله بـ"الزائفة" وذلك قبل ساعات على انعقاد جلسة في مجلس الشيوخ لمناقشة آلية محاكمته.

وفي رده على سؤال للصحافيين عن سبب تواجده في دافوس بدلاً من واشنطن في هذا التوقيت، قال ترامب "نجتمع مع قادة العالم، أهم أشخاص في العالم ونعود وبجعبتنا أعمال تجارية هائلة" مشيراً إلى أن المحاكمة "مجرّد (إجراء) زائف. إنها مطاردة شعواء مستمرة منذ سنوات وبصراحة، إنها مشينة".

وتبدأ محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجلس الشيوخ، الثلاثاء، بتهمة إساءة استغلال منصبه وعرقلة عمل الكونجرس، وسط تأكيد الفريق القانوني للرئيس أن موكلهم ضحية "عملية تلاعب" بدافع سياسي، وأنه لم يرتكب أي مخالفة.

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ويتطلب عزل ترامب دعم ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، الذي يحتل الجمهوريون فيه 53 مقعدا من أصل 100.





ومن المتوقع أن تؤدي المساءلة، من الناحية النظرية، إلى عزل الرئيس الأمريكي من منصبه، لكن بالنظر إلى أن عدد الديمقراطيين في المجلس 47 عضوا فقط، فإن تبرئة ترامب تبدو الأرجح حسبما يعتقد على نطاق واسع.