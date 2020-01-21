محاكمة ترامب وخليفة البغدادي.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة نجد: تفاصيل جديدة عن "خليفة" البغدادي.. تركماني يده ملطخة بدماء الإيزيديين، استخبارات إيران تهدد نجل معارض بارز دعا خامنئي للتنحي، العراق يغلق نحو 900 موقع إلكتروني تابعة لـ"داعش"، واشنطن تثمن تصنيف كولومبيا وهندوراس وجواتيمالا حزب الله منظمة إرهابية، مجلس الشيوخ يبدأ محاكمة ترامب الثلاثاء.. أبرز الخطوات المتوقعة، إيران تعترف بإطلاق صاروخين على الطائرة الأوكرانية.



وعلى الصعيد الاقتصادي تقرأون: غرامات وتجميد.. العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعد بريكست، الذهب يرتفع لذروة أسبوعين بفعل مخاوف فيروس "غامض" في الصين، مسؤول يتوقع أن تحقق الصين نموا 6% خلال 2020.

وفي الفن نجد: هجوم على "ذا فويس كيدز" بعد استبعاد المصرية "هايدي محمد"

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ورياضيا: فياريال يستجيب لرغبة مهاجمه ويعيده للدوري الفرنسي

للتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري معرفتكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الثلاثاء 21 يناير/كانون الثاني 2020.



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