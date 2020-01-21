"السيادي السوداني" يعتمد 3 وزراء دولة جدد بحكومة حمدوك

قال عضو مجلس السيادة السوداني الانتقالي، محمد الفكي سليمان، الثلاثاء، إن مجلس السيادة اعتمد رسمياً 3 وزراء دولة لوزارات الخارجية، والعمل، والبنية التحتية.

وأكد الفكي لـ"العين الإخبارية"، أنه تم اعتماد الأسماء الثلاثة بعد ترشحيهم من قبل رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك في وقت سابق لتولي وزارات الدولة.

وأشار إلى أن الأسماء الثلاثة تضم منسق السياسيات بمنظمة كفاية الأمريكية عمر قمر الدين ليصبح وزير بالدولة بالخارجية، واستيفن أمين وزير دولة بالعمل، وحازم إيهاب للبنية التحتية.





وكان حمدوك يرغب في تعيين 6 وزراء دولة لكنه تراجع عن ذلك، وتم تقليص العدد إلى 3 فقط، لعل أبرزهم قمر الدين.

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وعمر قمر الدين إسماعيل كبير استشاري السياسات بمنظمة كفاية الأمريكية بواشنطن منذ عام 2007 إلى الآن، كما أنه المنسق الأعلى لوزير الخارجية الأمريكي السابق كولن باول واشنطن 2006، وخريج كلية الاقتصاد والإحصاء بجامعة الخرطوم.

ودرس قمر الدين بجامعة هارفارد أمريكا وحصل على ماجستير الإدارة العامة إلى جانب زمالة معهد كار (Carr) لحقوق الإنسان بالجامعة.

ووقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى إعلان الحرية والتغيير على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية، يوم السبت الماضي 17 أغسطس/آب في الخرطوم، وسط حضور عربي وأفريقي واسع.





وتحدد الوثيقة الدستورية اختصاصات ومهام كل من المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير ضمن مجلسي السيادة الانتقالي والوزراء.

وتشكّل مجلس سيادي في السودان بعد توقيع اتفاق تاريخي بين المجلس العسكري الانتقالي، الذي تولى الحكم بعد عزل عمر البشير وقادة الاحتجاجات.

ويتضمن هذا الاتفاق الخطوط الكبرى لمرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر 3 أعوام وتمهّد لإجراء انتخابات ديمقراطية.