عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل 28 من المرتزقة السوريين في ليبيا

الثلاثاء 21 يناير 2020

وكالات

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بمقتل 28 مسلحًا من ”المرتزقة السوريين“ في العاصمة الليبية طرابلس.



وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، في اتصال هاتفي مع ”إرم نيوز“: ”علمنا بشكل قطعي بمقتل 28 مسلحًا من المرتزقة السوريين في العاصمة الليبية طرابلس“.

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وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد كشف قبل أيام عن تواصل عمليات نقل المرتزقة السوريين الذين تم تجنيدهم بواسطة شركة أمنية تركية خاصة من تركيا إلى ليبيا، مؤكدًا أن عددهم تجاوز 3600 عنصر حتى الآن.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع؛ رحلة جوية على متنها عشرات المقاتلين السوريين الموالين لتركيا وهم في طريقهم للقتال في طرابلس، في وقت أكدت فيه تقارير إعلامية أن عملية تفويج المرتزقة إلى ليبيا تتم عبر رحلات داخلية وهمية.

وبحسب المرصد، تلجأ تركيا إلى منح هؤلاء المرتزقة جوازات سفر تركية، بالإضافة إلى المغريات والراتب الشهري الذي يصل لـ2000 دولار أمريكي؛ فضلا عن وعود بمنحهم الجنسية التركية لاحقا.

ولاحقًا اعترف رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج ”ضمنيا“ بوجود مقاتلين سوريين ومرتزقة يقاتون إلى جانب قواته في طرابلس ضد الجيش الوطني الليبي.

وقال السراج في مقابلة مع تلفزيون ”بي بي سي“؛ إن ”حكومته لا تتردد في التعامل مع أي طرف يمكنه مساعدتنا ودعمنا في دحر هذا الاعتداء“. مبررا ذلك بأن حكومته ”لها كامل الحق في الاستعانة بأي طرف كان؛ لأنها في حالة دفاع عن النفس، وقواتنا تحاول التصدي لمحاولة انقلابية“؛ على حد وصفه.