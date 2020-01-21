مصر.. السجن 15 عاما لدبلوماسي إيطالي سابق بتهمة تهريب الآثار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

وكالات

قضت محكمة مصرية، الثلاثاء، بسجن القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا أوتكر سكاكر، 15 عاما غيابيا، بتهمة تهريب الآثار إلى أوروبا، في القضية المتهم فيها -أيضا- بطرس رؤوف، شقيق وزير مالية مصر الأسبق يوسف بطرس غالي، وآخرون.

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وكان النائب العام المصري، كلف بفتح تحقيقات موسعة في الإخطار الذي تلقته النيابة العامة بوجود آثار يشتبه في أنها مصرية تم ضبطها بمدينة ”ساليرنو“ الإيطالية.

وأرسلت وزارة الآثار المصرية أحد الخبراء لفحص تلك الآثار، وبيان ما إذا كانت مصرية أم لا، وتبين أن الآثار المضبوطة عبارة عن 195 قطعة أثرية صغيرة الحجم، بالإضافة إلى عدد 21585 قطعة من العملات المعدنية، تنتمي جميعها إلى الحضارة المصرية.

وأدلى أمين المجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيري، بشهادته في القضية أمام المحكمة في وقت سابق، قائلا إنه ”من الفحص تبين أن القطع الأثرية تعود للأسرة العلوية، وتماثيل أخرى تعود إلى القرن الـ19“.

وبالنسبة لمذكرة الدفاع بأن الآثار مملوكة لبطرس غالي، رئيس وزراء مصر عام 1906، أفاد وزيري بأن القانون أعطى مهلة 6 أشهر لمن لديه آثار مصرية قديمة ليسلمها للمجلس الأعلى للآثار، وأن يفتح له سجل الحائز وتسجل فيه هذه القطع الأثرية.