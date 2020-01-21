- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرلمان المغربي يقر قانوناً لترسيم حدوده البحرية مع إسبانيا وموريتانيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020
سيصوت البرلمان المغربي الأربعاء، على قانونين يرتبطان بإنشاء منطقة اقتصادية حصرية وترسيم الحدود البحرية مع إسبانيا وموريتانيا. ويأتي التصديق على القانونين قبل أيام قليلة من زيارة وزيرة الخارجية الإسبانية الجديدة أرانشا غونثاليث لايا للمغرب في 24 من الشهر الجاري، كأول دولة عربية تزورها المسؤولة. وجرى التصديق على القانونين بالإجماع في 16 من الشهر الماضي في إحدى اللجان البرلمانية، ما أثار قلق إسبانيا وبالتحديد جزر الكناري لأن الترسيم الجديد مرتبط بمياه الجزر الإسبانية. وذكرت الحكومة الإسبانية المغرب في 17 من الشهر الماضي، بأن ترسيم الحدود البحرية مع الدول المجاورة لا بد وأن يتم بـ"اتفاق مشترك". وتم تحديد تاريخ التصويت في البرلمان، وفقاً لما قالته مصادر برلمانية بناء على برنامج الأجندة الداخلية للمؤسسة. وقالت المصادر، "إذا ظهرت نقاط خلاف، فإن المغرب وإسبانيا بينهما اجتماعات ثنائية ممتازة ويمكنهما حل المشكلة داخل إطار الحوار".
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان المغربي يقر قانوناً لترسيم حدوده البحرية مع إسبانيا وموريتانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.