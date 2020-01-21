البرلمان المغربي يقر قانوناً لترسيم حدوده البحرية مع إسبانيا وموريتانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

سيصوت البرلمان المغربي الأربعاء، على قانونين يرتبطان بإنشاء منطقة اقتصادية حصرية وترسيم الحدود البحرية مع إسبانيا وموريتانيا. ويأتي التصديق على القانونين قبل أيام قليلة من زيارة وزيرة الخارجية الإسبانية الجديدة أرانشا غونثاليث لايا للمغرب في 24 من الشهر الجاري، كأول دولة عربية تزورها المسؤولة. وجرى التصديق على القانونين بالإجماع في 16 من الشهر الماضي في إحدى اللجان البرلمانية، ما أثار قلق إسبانيا وبالتحديد جزر الكناري لأن الترسيم الجديد مرتبط بمياه الجزر الإسبانية. وذكرت الحكومة الإسبانية المغرب في 17 من الشهر الماضي، بأن ترسيم الحدود البحرية مع الدول المجاورة لا بد وأن يتم بـ"اتفاق مشترك". وتم تحديد تاريخ التصويت في البرلمان، وفقاً لما قالته مصادر برلمانية بناء على برنامج الأجندة الداخلية للمؤسسة. وقالت المصادر، "إذا ظهرت نقاط خلاف، فإن المغرب وإسبانيا بينهما اجتماعات ثنائية ممتازة ويمكنهما حل المشكلة داخل إطار الحوار".

