شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محامو ترامب يدعون مجلس الشيوخ إلى تبرئته "فوراً" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020 دعا محامو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين، مجلس الشيوخ المكلف محاكمته سعياً إلى عزله، إلى تبرئته "فوراً". وكتب المحامون في مذكرة من 110 صفحات سلمت اليوم الإثنين، للكونغرس أن هذه المحاكمة التي تبدأ فعلياً الثلاثاء تشكل "انحرافاً خطيراً للدستور"، معتبرين أن "على مجلس الشيوخ أن يرفض القرار الاتهامي ويبرىء الرئيس فوراً".





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محامو ترامب يدعون مجلس الشيوخ إلى تبرئته "فوراً" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.