- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المفوضية الأوروبية: على الاتحاد الأوروبي دعم الدبلوماسية بقوة عسكرية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين اليوم الإثنين، إنه يبنغي على الاتحاد الأوروبي الاستعداد لدعم الدبلوماسية الأوروبية من خلال قوة عسكرية. ويأتي تصريح فون دير لاين في الوقت الذي يناقش فيه وزراء خارجية التكتل الأوروبي مقترح إرسال قوة لحفظ السلام إلى ليبيا من أجل ضمان تثبيت الهدنة الهشة لتتحول إلى وقف لإطلاق النار بين الطرفين المتحاربين في البلاد. وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ في دافوس، أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى القوة الخشنة ولكنها يجب أن تقترن دائماً بالدبلوماسية ومنع الأزمات، وهو ما يضمن الأمن الشامل. وفي ذات السياق، قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، إن هناك نقاشاً حول نشر قوات في ليبيا، مضيفاً أن أي نشر للقوات لن يتحقق إلا بعد سريان وقف إطلاق النار بالكامل في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر المفوضية الأوروبية: على الاتحاد الأوروبي دعم الدبلوماسية بقوة عسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.