الشرطة الفرنسية تعتقل 7 أشخاص للاشتباه بتخطيطهم لعمل إرهابي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

اعتقلت قوات الأمن الفرنسية الإثنين، 7 رجال يعتقد أنهم كانوا يخططون لارتكاب عمل إرهابي في فرنسا ويستعدون للتوجه إلى مناطق النزاع في العراق وسوريا، كما ذكرت مصادر مقربة من الملف. وقبضت عناصر وكالة الاستخبارات الداخلية السبعة في مدينة بريست الساحلية الغربية ومنطقة فينيستير القريبة. وكان عدد من الرجال على قائمة الأشخاص الذين يشكلون خطراً أمنياً بسبب علاقاتهم بمتطرفين إسلاميين، بحسب أحد المصادر. وستتواصل التحقيقات لتحديد مدى تقدم خطط المشتبه بهم لارتكاب اعتداء والفرار إلى الشرق الأوسط. وفرنسا في حالة تأهب منذ بدأت موجة الهجمات الإرهابية في عام 2015 وأدت إلى مقتل أكثر من 250 شخصاً. وغادر عشرات الفرنسيين بلادهم للانضمام إلى تنظيم داعش في سوريا والعراق قبل هزيمة التنظيم وانهيار "الخلافة" التي أقامها، العام الماضي. ودعا زعماء تنظيم داعش أتباعهم في فرنسا إلى شن هجمات في بلدانهم لاستهداف قوات الأمن، وقال مسؤولون ان التهديدات بوقوع هجمات أخرى بوحي من تنظيم داعش لا تزال ماثلة بشدة.

