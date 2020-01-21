الارشيف / اخبار العالم

مقتل 28 من المرتزقة السوريين في اشتباكات جنوبي العاصمة الليبية

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 28 من المرتزقة السوريين في اشتباكات جنوبي العاصمة الليبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

مقتل 28 من المرتزقة السوريين في اشتباكات جنوبي العاصمة الليبية

متابعات_الخليج 365

أكد المرصد السوري مقتل 28 من المرتزقة السوريين في اشتباكات جنوبي العاصمة الليبية.

 

Advertisements

وقال المرصد، اليوم الثلاثاء، 21/كانون الثاني/2020، إن تركيا مستمرة في عملية نقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا.

 

وتشهد العاصمة الليبية، منذ أشهر، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا حكومة الوفاق.

 

ويوم أمس الأول استضافت العاصمة الألمانية برلين مؤتمرا لبحث الأزمة الليبية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 28 من المرتزقة السوريين في اشتباكات جنوبي العاصمة الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا