شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 28 من المرتزقة السوريين في اشتباكات جنوبي العاصمة الليبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أكد المرصد السوري مقتل 28 من المرتزقة السوريين في اشتباكات جنوبي العاصمة الليبية.



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وقال المرصد، اليوم الثلاثاء، 21/كانون الثاني/2020، إن تركيا مستمرة في عملية نقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا.

وتشهد العاصمة الليبية، منذ أشهر، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا حكومة الوفاق.

ويوم أمس الأول استضافت العاصمة الألمانية برلين مؤتمرا لبحث الأزمة الليبية