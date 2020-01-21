ماكرون وترامب يعلنان هدنة في نزاع حول ضريبة رقمية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020 قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الإثنين، إنه أجرى "مناقشة رائعة" مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول ضريبة رقمية تعتزم باريس فرضها، وإن البلدين سيعملان سوياً لتفادي تصعيد في الرسوم الجمركية. وقررت فرنسا في يوليو (تموز) تطبيق ضريبة بنسبة 3% على دخل الخدمات الرقمية الذي تحققه في فرنسا شركات تزيد إيراداتها عن 25 مليون يورو (28 مليون دولار) في فرنسا و750 مليون يورو حول العالم. وهددت واشنطن بفرض ضرائب على منتجات فرنسية رداً على تلك الضريبة.





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