- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طوارئ في مطار القاهرة.. والسبب «كورونا القاتل» والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020
وكالات
كشف مصدر مسئول بمطار القاهرة الدولي عن إعلان حالة الطوارئ، والاستنفار القصوى، للكشف على الركاب القادمين من دولة الصين، عقب انتشار فيروس كورونا، حيث تم اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في تلك الحالات، وفقًا لإرشادات وزارة الصحة والسكان.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي تكشف على الركاب القادمين من دولة الصين، سواء على متن الرحلات الجوية المنتظمة أو الشارتر، عن طريق أجهزة ارتفاع درجة الحرارة عن بُعد والتي تستخدمها إدارة الحجر الصحى بالمطار.
وأشار المصدر إلى أنه عند اكتشاف أي حالة مصابة بفيروس كورونا الخطير، الذى يؤدي إلى الوفاة، تتم إحالتها مباشرة إلى مستشفى الحميات بالعباسية لتلقي العلاج العلاج المناسب، مشددًا على عدم اكتشاف أي حالة مصابة بفيروس كورونا حتى الآن بالمطار.
كانت هذه تفاصيل خبر طوارئ في مطار القاهرة.. والسبب «كورونا القاتل» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.