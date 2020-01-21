شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس التونسي يكلف إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020 قالت الرئاسة التونسية الاثنين، إن الرئيس قيس سعيد كلف وزير المالية الأسبق إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة جديدة. ويبلغ الفخفاخ من العمر 49 عاماً وهو قيادي بحزب التكتل، وكان معارضاً للرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي أطاحت به احتجاجات شعبية في 2011. وشغل الفخفاخ منصب وزير المالية عام 2012.





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