السفارة الأمريكية فى ليبيا تدعو لاستئناف عمليات المؤسسة الوطنية للنفط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

وكالات

دعت السفارة الأمريكية في ليبيا، إلى استئناف العمل فى المؤسسة الوطنية للنفط بشكل عاجل، مؤكدة أن هذا التوقف قد يهدّد بتفاقم حالة الطوارئ الإنساني، وقالت السفارة الأمريكية فى لبنان عبر حسابها على "تويتر": نشعر بقلق عميق من أنّ إيقاف عمليات المؤسسة الوطنية للنفط قد يهدّد بتفاقم حالة الطوارئ الإنسانية في ليبيا والتسبب في مزيد المعاناة غير الضرورية للشعب الليبي.. يجب أن تُستأنف عمليات المؤسسة الوطنية للنفط على الفور".

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وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط ليبيا حالة القوة القاهرة بعد إيقاف صادرات النفط من قبل القيادة العامة من موانئ البريقة وراس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة.

وبحسب بيان منشور على الموقع الرسمى "للمؤسسة الوطنية للنفط":"قامت القيادة العامة وجهاز حرس المنشآت النفطية في المناطق الوسطى والشرقية بإصدار تعليمات إلى إدارات كلّ من شركة سرت للنفط، وشركة الهروج للعمليات النفطية، وشركة الواحة للنفط، وشركة الزويتينىة للنفط، وشركة الخليج العربي للنفط -وهي شركات تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط- بإيقاف صادرات النفط من موانئ البريقة وراس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة، وجاءت التعليمات بإغلاق العمليات من قبل رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية اللواء ناجي المغربي والعقيد علي الجيلاني من غرفة عمليات سرت.

وسيؤدي ذلك إلى خسائر في إنتاج النفط الخام بمقدار 800 ألف برميل يوميا، بالإضافة إلى خسائر مالية يومية تقدّر بحوالي 55 مليون دولار في اليوم.

دع مجلس مشايخ ترهونة جميع القبائل الليبية ان تتحد ضد التدخل التركى فى ليبيا، واستنكر مجلس مشايخ ترهونة في بيان له بأشد عبارات الإدانة والاستنكار ما تقوم به ما وصفها بــ"حكومة السراج" في طرابلس من جلب للمرتزقة وبيع لسيادة الوطن بأموال الشعب الليبي، وإهدار للمال العام الذي تتحصل عليه من بيع براميل النفط، الذي قامت القوات المسلحة بتأمينه قبل سنتين.