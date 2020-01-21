شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبراء أممّيون: لا دليل على وجود قوات سودانية تقاتل في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020 أكّدت مجموعة خبراء في الأمم المتحدة الإثنين، أنّها لم تجد "أدلّة موثوقاً بها" تؤكّد صحّة معلومات أوردتها وسائل إعلام ليبية بشأن وجود قوات عسكرية سودانية تقاتل في ليبيا إلى جانب قوات قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر. وكانت وسائل إعلام ليبية أفادت في الأشهر الأخيرة أنّ مئات من عناصر "قوات الدعم السريع"، القوات شبه العسكرية التي تنضوي رسمياً تحت قيادة القوات المسلّحة السودانية، تم إرسالهم إلى ليبيا للقتال إلى جانب قوات حفتر في الهجوم الذي يشنّه للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقرّ حكومة الوفاق الوطني المدعومة من ميليشيات إرهابية. لكنّ مجوعة الخبراء الأمميّين فنّدت في تقرير نشر الإثنين هذه الادّعاءات. وغرقت ليبيا في الفوضى منذ سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي في 2011.





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