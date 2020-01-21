كوريا الجنوبية تنشر قوات في مضيق هرمز خارج إطار التحالف الأمريكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، أنها سترسل قوات إلى مضيق هرمز عبر توسيع مناطق عمليات وحدة مكافحة القرصنة تشيونغهاي التابعة لها والمنتشرة في مكان قريب من أجل المساعدة في حماية الممر المائي الاستراتيجي، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء صباح اليوم الثلاثاء. وقالت وزارة الدفاع في بيان "بالنظر إلى الوضع الحالي في الشرق الأوسط، قررت الحكومة توسيع مجال نشاط وحدة تشوينغهاي مؤقتاً لضمان سلامة شعبنا وحرية الملاحة للسفن". وذكرت الوكالة أن نشر تلك القوات لن يكون ضمن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في مضيق هرمز. وتقول وزارة الدفاع إن وزارة الخارجية الأمريكية ترحب بتلك الخطوة، وأن الحكومة الإيرانية تقول إنها تتفهم قرار كوريا الجنوبية.

