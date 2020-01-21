بدء محاكمة ترامب اليوم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020 وكالات تبدأ اليوم رسمياً محاكمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مجلس الشيوخ الأميركي. والمحاكمة هي الثالثة لرئيس أميركي، في تاريخ البلاد، بعد محاكمة أندرو جونسن في القرن 19، وبيل كلينتون أواخر القرن العشرين.





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