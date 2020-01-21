- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إطلاق نار في مطعم بـ« لوس أنجلوس» الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020
وكالات
شهد مطعم بأحد المراكز التجارية بحي (سنتشوري سيتي) في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية؛ إطلاق نيران مما أسفر عن إصابة شخص بجروح خطيرة.
وأوضحت الشرطة - وفقًا لقناة (فوكس نيوز) الأمريكية اليوم الثلاثاء - أنه تم نقل المصاب إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج لأنه في حالة خطيرة، مشيرة إلى أنه لم تتضح بعد أسباب إطلاق النار.
وأضافت الشرطة أنها تبحث عن ثمانية من المشتبه بهم فروا من مكان الحادث، إلا أنها لم تتطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق نار في مطعم بـ« لوس أنجلوس» الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.