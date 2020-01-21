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الرئيس التونسي يكلف إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة جديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

الرئيس التونسي يكلف إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة جديدة

الخليج 365

قالت الرئاسة التونسية في بيان لها "ان الرئيس قيس سعيد كلف وزير المالية الأسبق إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة جديدة بعد أن رفض البرلمان هذا الشهر حكومة اقترحها مرشح سابق لرئاسة الحكومة".

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وأمام وزير المالية الأسبق الآن شهرا ليشكل حكومة ائتلافية قادرة على الفوز باقتراع على الثقة في البرلمان بأغلبية بسيطة وإذا لم يفلح في ذلك فستجرى انتخابات جديدة بينما تواجه البلاد قرارات اقتصادية عاجلة.

 

وعمل الفخفاخ من قبل في شركة الطاقة الفرنسية توتال كما شغل منصب وزير المالية عام 2012 في فترة اتسمت بالاضطرابات بعد الثورة كما شغل أيضا منصب وزير السياحة من قبل.

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