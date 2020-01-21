الجيش السورى يصد هجومين لمسلحى «النصرة» بإدلب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020

Advertisements وكالات

ذكر المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن الجيش السوري صد هجومين لمسلحي جبهة النصرة علي مواقعه في إدلب، وفقًا لما أوردته قنوات روسية إخبارية، اليوم الثلاثاء.



وتشهد محافظة إدلب تصعيدًا ميدانيًا جديدًا بعد أن شنت عناصر من جبهة النصرة، هجمات واسعة على عدة مواقع للقوات الحكومية، التي أطلقت- بعد صد تلك الاعتداءات- عمليات مضادة تمكنت من خلالها في الأيام الماضية، من تحرير نحو 320 كيلومترًا مربعًا.

ومن ناحية أخرى، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن واشنطن ستفشل في منح شرعية لوجودها العسكري غير القانوني في سوريا، مضيفًا أن وجود واشنطن العسكري هناك سيزيد من تأجيج الأوضاع ولن يسهم في استقرارها.