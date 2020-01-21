شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دعوات إيرانية لقتل ترامب.. والمكافأة 3 ملايين دولار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 21 يناير 2020 Advertisements وكالات نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" عن نائب إيراني، قوله إنهم سيدفعون 3 ملايين دولار نقدًا لمن يقتل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان التليفزيون الرسمي الإيراني، قد رصد مكافأة قدرها 80 مليون دولار لمن "يأتي برأس الرئيس الأمريكي". وقال مقدم أحد البرامج عبر التليفزيون الإيراني: "سكان إيران 80 مليون نسمة، وعلى عدد سكان إيران، نريد أن نقوم بحملة لجمع 80 مليون دولار أمريكي تقدم مكافأة لمن يأتي برأس الرئيس الأمريكي ترامب".

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