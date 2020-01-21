شكرا لقرائتكم قدراتها محدودة.. إيران تتمسك بفحص الصندوقين الأسودين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تتمسك حكومة طهران بفحص الصندوقين الأسودين في إيران وتراوغ حتى لا يتم نقلهما إلى الخارج، حيث قالت هيئة الطيران المدني الإيرانية إن إيران طلبت أجهزة من السلطات الأميركية والفرنسية حتى يتسنى لها تفريغ محتويات صندوقي الطائرة الأوكرانية الأسودين، لكنها لم تتلق رداً إيجابياً بعد.

لكن أوكرانيا، وقبل ساعات من زيارة وفد رسمي إيراني لكييف، جددت الحكومة الأوكرانية مطالبة إيران بتسليم الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب المنكوبة، غداة تراجع إيراني عن وعود بإرسالهما إلى أوكرانيا.

وقال وزير خارجية أوكرانيا فاديم بريستايكو، أمس، إن أوكرانيا ستنقل رسالة إلى وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، محمد إسلامي، مفادها أن تسليم الصندوقين الأسودين سيُظهر أن إيران تريد تحقيقاً غير متحيز في الحادثة، حسب "رويترز".

كانت كندا وأوكرانيا ودول أخرى فقدت رعايا في حادث الطائرة قد طلبت من إيران إرسال مسجل بيانات الرحلة ومسجل الأصوات إلى خبراء بالخارج لفحصهما.

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اعتراف بعد الإنكار

واعترفت إيران بعد أيام من الإنكار بإسقاط الطائرة بطريق الخطأ في الثامن من يناير/ كانون الثاني في حادث راح ضحيته كل من كانوا على

متن الطائرة وعددهم 176 شخصا.

وصدرت عن إيران إشارات متضاربة بشأن ما إذا كانت سترسل الصندوقين الأسودين للخارج. وقالت كندا، التي فقدت 57 من رعاياها في الحادث، إن فرنسا ستكون الخيار الأمثل لإرسال الصندوقين الأسودين إليها لأنها إحدى الدول القليلة القادرة على قراءة بياناتهما.

تعويضات باهظة

وعزوف إيران عن تسليم الصندوقين الأسودين قد يصيب بعض الدول التي لها قتلى في الحادث بالإحباط. وتواجه طهران بالفعل مطالبات بالتعويض وإجراء تحقيق كامل في إسقاط الطائرة.

وفي ثاني تقرير لها منذ كارثة إسقاط الطائرة، قالت هيئة الطيران المدني الإيرانية إنها لا تملك الأجهزة اللازمة لتفريغ البيانات من ذلك النوع من الصناديق الخاصة بالطائرة المنكوبة، وهي من طراز بوينغ 737 ومصنوعة في الولايات المتحدة.