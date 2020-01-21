المرصد السوري يكذب أردوغان ويعلن سقوط عدد من المرتزقة السوريين في ليبيا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 28 من المرتزقة السوريين الموالين لتركيا في اشتباكات جنوبي العاصمة الليبية طرابلس.

وأكد المرصد السوري، في بيان نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن تركيا تواصل نقل المرتزقة السوريين إلى العاصمة طرابلس، للقتال دفاعاً عن حكومة الوفاق الليبية ورئيسها فايز السراج.

وأمس الإثنين، زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لم ترسل قوات إلى ليبيا حتى الآن.

ونقلت وكالة "رويترز" عن أردوغان قوله إن أنقرة لم ترسل قوات عسكرية إلى الأراضي الليبية، وإنما أرسلت "مستشارين ومدربين فقط"، بحسب قوله.

وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يمكن محاسبته على الخطوات التي يمكن أن يتخذها مستقبلاً بشأن الأزمة الليبية.

وقال سلامة، في تصريحات نقلتها قناة "ليبيا 218" اليوم الثلاثاء، إن أردوغان تعهد في البند الخامس من البيان الختامي لمؤتمر برلين، بوقف إرسال قوات أو مرتزقة إلى ليبيا.

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وأضاف مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا أن أردوغان تعهد ايضاً في البيان "بوقف التدخل في ليبيا"، مشدداً على أن هناك ورقة يمكن من خلالها محاسبة الرئيس التركي حال مخالفته ما تعهد به.

وعن المقاتلين السوريين الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا للقتال دفاعاً عن حكومة الوفاق فايز السراج، قال سلامة إن "هناك مشروع سنقدمه إلى لجنة 5+5 ليتخلى الليبيون عن المقاتلين الأجانب، ليس فقط الـ 2000 سوري بل، وعن آلاف آخرين غيرهم".

والأسبوع الماضي، أفادت صحيفة "جارديان" البريطانية بأن نحو 2000 من المسلحين المرتزقة السوريين غادروا تركيا أو وصلوا إلى ليبيا للدفاع عن حكومة الوفاق الليبية، برئاسة فايز السراج، ضد قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

ونقلت الصحيفة، في تقرير لها نشرته الأربعاء الماضي، عن مصادر سورية من 3 دول مختلفة قولها إن عملية الانتشار تأتي في أعقاب موافقة البرلمان التركي على طلب الرئيس رجب طيب أردوغان بإرسال قوات إلى ليبيا للانضمام إلى صفوف المليشيات المدافعة عن حكومة السراج في العاصمة طرابلس والمقاتلة ضد قوات حفتر.

وأشارت الصحيفة إلى أن المرتزقة وافقوا على عقود قتال لمدة 6 أشهر "إلى جانب حكومة السراج"، بدلاً من "الجيش التركي"، لقاء 2000 دولار شهرياً، بعدما كانوا يتلقون 100 دولار للقتال في سوريا تحقيقاً لمصالح أنقرة، بالإضافة إلى الوعود التي تلقوها من إدارة أردوغان بتكريمهم بالجنسية التركية لاحقاً.

ونشر الحساب الرسمي لقناة "بي بي سي عربية" الإخبارية، على موقع تويتر، مقطع فيديو لرئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، وهو يعترف باستقدام مقاتلين سوريين للقتال دفاعاً عن حكومته في طرابلس، وذلك في مقابلة أجراها مع قناة "بي بي سي عربية".

واعترف السراج ضمنياً باستقدام حكومته مقاتلين سوريين للقتال بجانب مليشيات الوفاق، حيث قال: "لا نتردد في التعاون مع أي طرف لصد ما وصفه بـ"الاعتداء".