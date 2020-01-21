ذكرت مصادر أمنيّة تركيّة لوكالة "الأناضول" أنّ "فرقًا من قيادة قوات الدرك في ولاية قوجه إيلي بشمال غرب تركيا، تحرّكت على خلفيّة معلومات حصلت عليها بدخول أربع نساء ينتمين إلى تنظيم "داعش" إلى الأراضي التركية، قادمات من سوريا".
وأوضحت أنّ "الفرق قامت برصد ومتابعة النساء المذكورات، وتبيّن أنّ إحداهن زوجة أحد أمراء "داعش" في مدينة الرقة قُتل في سنة 2017، دون ذكر اسمه بالكامل"، لافتةً إلى أنّ "النساء الأربعة تمّ توقيفهن في ولاية هطاي جنوبي البلاد، ونقلهن إلى مديرية الأمن، ومن ثمّ إحالتهن إلى القضاء التركي".
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الأمنية التركية أوقفت 4 نساء من "داعش" في جنوب البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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