السلطات الأمنية التركية أوقفت 4 نساء من "داعش" في جنوب البلاد

ذكرت مصادر أمنيّة تركيّة لوكالة "الأناضول" أنّ "فرقًا من قيادة قوات الدرك في ولاية قوجه إيلي بشمال غرب ​تركيا​، تحرّكت على خلفيّة معلومات حصلت عليها بدخول أربع نساء ينتمين إلى تنظيم "داعش" إلى الأراضي التركية، قادمات من ​سوريا​".

وأوضحت أنّ "الفرق قامت برصد ومتابعة النساء المذكورات، وتبيّن أنّ إحداهن زوجة أحد أمراء "داعش" في ​مدينة الرقة​ قُتل في سنة 2017، دون ذكر اسمه بالكامل"، لافتةً إلى أنّ "النساء الأربعة تمّ توقيفهن في ولاية هطاي جنوبي البلاد، ونقلهن إلى مديرية الأمن، ومن ثمّ إحالتهن إلى القضاء التركي".