ترامب: الاتفاق مع الصين في مرحلته الأولى وسيكون هناك مرحلة ثانية

اشار الرئيس الاميركي دونالد ترامب في الكلمة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الى ان الولايات المتحدة في وسط نمو اقتصادي لم يشهده العالم من قبل، ونمو الاقتصاد سيساهم في موجة جديدة من الاستثمارات، موضحا ان 7 ملايين وظيفة تم اضافتها منذ استلامه منصبه كما ان الأجور تنمو في جميع القطاعات.
ولفت ترامب الى ان الاتفاق التجاري مع الصين كان عادلاً، موضحا ان الاتفاق مع الصين في مرحلته الأولى وسيكون هناك مرحلة ثانية. وذكر بأن الولايات المتحدة أبرمت صفقة تجارية ممتازة مع اليابان بقيمة 40 مليار دولار.
وذكر ترامب بأنه "فخور بالقول إن لدينا أفضل وأنظف مصادر للطاقة على الإطلاق وملتزمون بالمحافظة على البيئة في العالم".
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