رئيس السطلة القضائية بايران: اقتصادنا يقوم على اساس التعامل مع جميع البلدان

أكد رئيس ​السلطة​ القضائية ال​ايران​ية ​ابراهيم رئيسي​، ان "​اقتصاد​ ايران يقوم على اساس التعامل مع جميع البلدان باستثناء البلدان المعادية لنا"، معتبرا انه "لا يمكن الفصل بين ​الأمن​ و​الاقتصاد​، لأنهما امران مرتبطان ببعضهما".

ولفت في تصريح له الى انه "يجب أن يكون ازدهار الإنتاج والازدهار الاقتصادي مصحوبا بالأمن الاقتصادي، وسوف يلعب المنتج ورجل الأعمال دورا محوريا في طفرة الإنتاج والاقتصاد مع الشعور بالهدوء والامن، كما يجب أن تلعب جميع المكونات الاقتصادية في مختلف المجالات والمديرين التنفيذيين والناشطين الاقتصاديين دورهم لضمان الأمن الاقتصادي".

وراى رئيسي ان "هناك حاجة اليوم إلى ​مكافحة الجرائم​ الاقتصادية وغسيل الأموال وجرائم ​الضرائب​ وجرائم تهريب السلع ونوع من الجرائم التي يطلق عليها تسمية ​الفساد​ الاقتصادي، لانها تضر بانعاش الاقتصاد".