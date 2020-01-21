أكد الرئيس الايراني ​حسن روحاني​ أن "الشعوب المستقلة و​المقاومة​ تصمد امام ضغوط ومؤامرات ​اميركا​ وستحقق الانتصار في نهاية الطريق وتجعل اميركا تندم على ممارساتها".

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كانت هذه تفاصيل خبر روحاني: صمود الشعوب المقاومة سيجعل اميركا تندم على مؤامراتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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