أعلنت الشرطة السودانية أن أحد عناصر قوات الأمن السودانية فجّر قنبلة يدوية خلال حفل زفاف في الخرطوم فقُتل مع أربعة أشخاص آخرين.
ولم يتضح بعد إن كان التفجير الذي وقع في ضاحية الحاج يوسف الفقيرة في شرق الخرطوم متعمّداً.
وأفادت وزارة الصحة أن الحادثة أسفرت عن إصابة 40 شخصًا بجروح.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 5 اشخاص بعد قيام عنصر أمني سوداني بتفجير قنبلة يدوية خلال زفاف بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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