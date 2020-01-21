مقتل 5 اشخاص بعد قيام عنصر أمني سوداني بتفجير قنبلة يدوية خلال زفاف بالخرطوم

أعلنت ​الشرطة السودانية​ أن أحد عناصر ​قوات الأمن السودانية​ فجّر ​قنبلة يدوية​ خلال حفل زفاف في ​الخرطوم​ فقُتل مع أربعة أشخاص آخرين.

ولم يتضح بعد إن كان التفجير الذي وقع في ضاحية الحاج يوسف الفقيرة في شرق الخرطوم متعمّداً.

وأفادت ​وزارة الصحة​ أن الحادثة أسفرت عن إصابة 40 شخصًا بجروح.

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