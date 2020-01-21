مصطفى حمدان: هل يتساوى الشرف والنبل والشهامة مع العهر والدونية والأنانية؟

اشار امين الهيئة القيادية في حركة "المرابطون" العميد مصطفى حمدان في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "بعد النصائح القيمة لملاك السياسة اللبنانية الزائر بعد غياب الذي ظهر فجأة من منبر بيت الوسط نقول ما يلي: هل يتساوى العمالقة والأقزام؟ وهل تتساوى الأسود مع الثعالب؟ وهل يتساوى الشرفاء والأوغاد؟ وهل يتساوى الوطنيون مع الخونة؟ وهل يتساوى المجربون والمضحون مع الطارئين والمزايدين؟".
اضاف قائلا "وهل يتساوى الصادقون مع المنافقين؟ وهل يتساوى الليل والنهار؟ وهل يتساوى الجمال مع القباحة؟ وهل يتساوى الإخلاص والغدر؟ وهل تتساوى الملائكة والأبالسة؟ وهل يتساوى المؤمنون والكافرون؟ وهل يتساوى المسلمون مع المتأسلمين؟ وهل يتساوى من شهد للمسيح حقيقة الله وحقيقة الانسان مع المنافقين في مجالس السنهدريم؟".
وسال "هل يتساوى العرب والأعراب؟ وهل يتساوى الشرف و النبل والشهامة .. مع العهر والدونية والأنانية؟ وهل يتساوى من أدمنوا العنفوان والشموخ مع من أدمنوا الذل والوضاعة؟ وختم قائلا "وهل تتساوى يد، سيفها كان لك بيد سيفها أثكلك؟".
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