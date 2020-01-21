تأجيل الجلسة النيابية العامة المخصصة للموازنة إلى 27 و28 من الشهر الجاري

اعلن رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ عن تأجيل الجلسة النيابية التي كانت مقررة في الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يومي الاربعاء والخميس في 22 ,23من الشهر لمناقشة ​الموازنة​ العامة والموازنات الملحقة لعام 2020 الى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يومي الاثنين والثلاثاء في 27 و28 كانون الثاني عام 2020 ومساء اليومين المذكورين وذلك لنفس الموضوع.

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