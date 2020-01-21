ركّز عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​عماد واكيم​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "غريب مدى استهتار هذه السلطة ب​الشعب اللبناني​، فبدل إجراء ما يلزم لدعم ​الاقتصاد اللبناني​ وتخفيف وطأة فسادها عن كاهل الناس، تسعى إلى دعم الاقتصاد الإيراني عبر استيراد أدوية، والأرجح مواد أُخرى ستظهر تباعًا".

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كانت هذه تفاصيل خبر واكيم عن استيراد أدوية من إيران: غريب مدى استهتار السلطة بالشعب اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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