الشيخ ياسين: كما ابدعوا في هدر المال العام يبدعون اليوم في هدر الوقت

اعتبر رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها الشيخ علي ياسين أن "كلام بعض القوى عن محاصصة وزارية تؤكد انهم كما ابدعوا في هدر المال العام يبدعون اليوم في هدر الوقت لانقاذ البلاد".
واستنكر "اقدام البعض على عدم تحمل المسؤولية والوقوف على ما يسميه الحياد، بينما كان شريكا اساسيا فيما وصلت اليه البلاد من فساد يهدد وجود البلد"، متسائلا :"لماذا يتناسى البعض الاموال المهربة من لبنان ويعمد الى هندسة مالية جديدة تضاعف الازمة وتسرع الانهيار؟"
وراى ياسين أن "من يعطل عملية انقاذ البلد لمصلحة شخصية او حزبية لا يمكن ان يؤتمن على تحمل المسؤولية من جديد".
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